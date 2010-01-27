Toyota 8 modelin satışını durdurdu

T24- Toyota, geçen hafta ABD'de 8 modelin 2.3 milyonunu, gaz pedalı hatası nedeniyle piyasadan geri çekmişti. Şimdi de Şubat ayının ilk haftasında ABD ve Kanada'daki fabrikalarında bu modellerin üretimini de durduracak.





Satışlardan geri çekilen ve askıya alınanlar arasında Toyota'nın Kuzey Amerika'da en çok satan ''Camry'' modelinin yanı sıra, 2009-2010 model RAV4, 2009-2010 model Corolla, 2009-2010 model Matrix, 2008-2010 model Sequoia, 2007-2010 model Tundra, 2005-2010 model Avalon ve 2010 model Highlander da var. Toyota'nın ABD Grup Başkan Yardımcısı Bob Carter, yaptığı açıklamada, araçlarda emniyeti sağlamak için önlem aldıklarını ve Toyota'nın müşterileri üzerindeki güvenini onaracağını söyledi. Bu hareketin çözüm bulunana kadar gerekli olduğunu belirten Carter, ''Müşterilerimiz için bu konunun çözülmesi yolunda her türlü çabayı gösteriyoruz'' dedi.