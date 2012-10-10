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Ekonomi

Toyota 7.4 milyon aracı geri çağırıyor

Japon otomotiv devi Toyota, dünya genelinde 7.4 milyon aracı geri çağırma kararı aldı

10 Ekim 2012 13:09

Toyota dünya genelinde 7.4 milyon aracı geri çağırma kararı aldı. 2005-2010 yılları arasında üretilen modeller arasında Auris ve Yaris de bulunuyor.
 
Japon otomotiv devi Toyota, dünya genelinde 7.4 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

Firma ABD'de 2.47 milyon, Çin'de 1,4 milyon ve Avrupa'da 1.39 milyon, Avustralya ve Asya'da 650 bin, Ortadoğu'da 490 bin, Kanada'da 240 bin aracı çağıracak.

Camlardaki arıza nedeniyle çağırılan modeller arasında 2005 ile 2010 arasında üretilen Vitz, Yaris, Auris, Camry, RAV4 ve Corolla bulunuyor.

Şirket, sorundan kaynaklanan bir kaza gerçekleşmediğini açıkladı.

Toyota'nın kararı, Ford'un 1996'daki 7.9 milyonluk çağırma operasyonundan sonra en yüksek geri çağırma olarak dikkat çekti.

Toyota, daha önce Japonya'da 2006 ile 2008 yıllarında üretilen 459 bin aracı geri çağırmıştı.

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