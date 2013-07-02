Toyota 7 yıl sonra Türkiye'ye döndü

Japon otomotiv devi Toyota, 150 milyon Euro yatırımla 7 yıl sonra yeni Corolla modelini tekrar Türkiye’de üretmeye başladı. Ekonomi Bakan Nihat Ergün, 20 yılda Türkiye’ye 1,4 milyar Euro’luk yatırım yapan Toyota yönetimine seslenerek, “Corolla’nın yanında ‘Sakarya’ modelini de üretin, herkes için cazip olacaktır” dedi.

20 yıl önce Türkiye’de fabrika kuran ve bugüne kadar 1.4 milyar Euro’luk yatırım yapan Toyota, yeni Corolla yatırımıyla birlikte hem ihracat yapacağı ülke sayısını artıracak hem de 150 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak.

Dün Toyota Türkiye’nin Sakarya fabrikasında yeni Corolla modelinin üretim hattından çıkarılıp seri üretime başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Uchiyamada ve Toyota Türkiye CEO’su Orhan Özer katıldı.

Ergün: 6,5 yıl Corolla kullandım

Bakan Nihat Ergün, törende yaptığı konuşmada yeni model Corolla’nın 52 ülkeye ihraç edilecek olmasının önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, “Toyota gibi bir markanın uzun yıllar sonra Adapazarı’nda üretilmesi çok anlamlı. Çok marka otomobilimiz olmuştur ama benim en uzun bindiğim araçlrdan birisi Toyota Corolla’nın Adapazarı’nda üretilen modelidir. Tam 6.5 yıl hiç birşey değiştirmeden kullandım. Hiç arıza bile vermedi” şeklinde konuştu.

“Türkiye, yatırımlar açısından çok cazip bir ülke” diyen Ergün, şöyle konuştu:

‘4 milyon üretim hedefi’

“Toyota’ya bir kez daha teklifte bulunuyorum, Toyota’nın çok değişik modelleri var ve bir de ‘Toyota Sakarya’ modeli olmalı. Burada tasarlanmış Sakarya modelini hem iç pazara hem de dünyaya üretmesinde fayda var. Bu modelin otomotiv pazarında çok başarılı olacağına inanıyorum. Toyota Sakarya, herkes için çok cazip olacaktır. Önümüzdeki 10 yıl içinde otomotiv sektörünün 4 milyon adet üretime ulaşabilir. Bunun 3 milyonunu ihraç etmesi mümkündür. 10 yıl sonra otomotiv sektörünün 75 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşması mümkün. Bu hedefleri, yeni yatırımlarla geliştirmeli ve katma değeri artırmalıyız. Bunun için de araştırma ve geliştirme yapmalıyız. Yan sanayide özellikle değerli parçalar üretmeye çalışacağız.”

‘Hibrit üretimine destek’

Bakan Ergün, Toyota’nın Türkiye’de 90’lı yıllarda üretim kararı alan bir firma olduğunu Türkiye ile yapmış olduğu işbirliğini model oluşturmada da yapması gerektiğini söyledi. İkinci işbirliği konusunun da ARGE olması gerektiğine dikkati çeken Ergün, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin bu potansiyelini Toyota görmeli ve bir merkez oluşturulmalı. Toyota’yı yeni bir merkez oluşturmaya davet ediyorum. Türkiye’de elektrikli araç yapma konusunda ayrı bir teşvik var. Eğer Türkiye’de hibrit araç üretimi ve Ar-Ge merkezi birlikte geliştirilirse ve bunu herhangi bir firma ya da Toyota yaparsa bizim de gereken destek mekanizmalarını oluşturmamız mümkün olacaktır. Sadece Japonya’da üretim yapıp dünyaya satmak mümkün değil. Yeni yatırımlar için en stratejik nokta Türkiye olabilir.”

900 yeni istihdam

2013 yılında Toyota Türkiye’nin toplam üretiminin yüzde 85’i Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine ihraç edilecek. Corolla için yapılan 150 milyon Euro’luk yatırım ile birlikte, Toyota Türkiye’nin toplam yatırımı 1,4 milyar Euro’ya ulaştı. Corolla projesi için 900 yeni eleman işe alındı. 2014 yılında, Toyota Türkiye’nin toplam üretim adeti 150,000’e ulaşacak. Toyota Türkiye, 1994 yılında, 7. nesil Corolla ile üretim faaliyetine başladı ve 2006 yılı sonuna kadar Corolla üretimine devam etti. Küresel üretim stratejisi doğrultusunda, 2007 yılından sonra Corolla üretimine ara veren Toyota Türkiye, 11. nesil Corolla’yı Haziran 2013 tarihinden itibaren yeniden üretmeye başladı.

Uchiyamada: Corolla Memleketi Sakarya’ya döndü

Tören için İstanbul’a gelen Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Takeshi Uchiyamada, Yeni Corolla’nın Avrupa versiyonunun, memleketi Sakarya’ya dönüşünden dolayı çok gururlu olduğunu belirterek, “Corolla’nın tarihini burada beraberce yazmaya devam edelim” diye konuştu.

Türkiye’nin dinamizmi ve canlılığından çok etkilendiğini vurgulayan Uchiyamada, “Bu ülkenin özellikle gelecekte dünya ekonomisinde önemli rol oynayacağını düşünüyorum” dedi.

Son 20 yılda Türkiye’den 170’in üzerinde kişiyi Japonya’da eğittiklerine işaret eden Uchiyamada, “Toyota Türkiye, ilk aracını üreteli 20 yıl geçti. Bu fabrika üstün kalitede araç üretmeye devam ediyor. Şu anda Toyota Türkiye’de 1.3 milyon adet otomobil üretildi. Bu başarının ardında gayretli insanlar var” diye konuştu.

“Bu ülkenin gerçek rekabetçiliği Toyota’nın yatırım yapmasındaki en büyük husus” diyen Uchiyamada, şunları söyledi:

“Türkiye’de yıllar içinde iki büyük kriz atlattık. Bunun ilki 1999 depremi, ikincisi de dünya ekonomik krizidir. Bunlara rağmen her zaman Türkiye’ye verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. Toyota Türkiye’nin büyüyeceğine olan inancım, her zamankinden daha fazla. Tüm zorlukları aştı bu fabrika. Bu nedenle Corolla modelini Türkiye’de üretmeye karar verdik.”

52 ülkeye ihraç edilecek yüzde 88’i yerli olacak

Toyota Türkiye CEO’su Orhan Özer de yeni Corolla’nın 52 ülkeye ihraç edileceğini anlattı. “19 yıllık süreçte en kaliteli üretimi hedefledik” diyen Özer, “Tüm modellerimiz, sıfır hata prensibiyle üretmekteyiz. Toyota Türkiye, kalite ve verimlilik açısından öncelikli fabrikalar arasındadır. Kalitemize duyulan güven de bu modeli üretme görevinin bize verilmesidir. Corolla, dünyada 16 fabrikada üretilecek ve ilk üretim Türkiye’de yapılacak. Bundan dolayı çok gururluyum” ifadesini kullandı.

Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

“2002’de 39 bin otomobil ürettik. 2006’da 177 binle en yüksek üretimi gerçekleştirdik. Daha sonra küresel ekonomik kriz üretimimizi düşürdü. 150 milyon Euro’luk yatırımla ürettiğimiz Corolla, bu kriz sürecinin sona erişinin göstergesidir. Yeni Corolla ile Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya’ya açılacağız. İhracat ettiğimiz ülke sayısı da 52’ye ulaşacak. Yeni Corolla, kendini işe adamış çalışanlarımızın eseridir. Yerlileştirme oranımız yüzde 88’e ulaştı. Türkiye’ye yatırım yapan yan sanayimiz, bu oranın artışını sağladı. Türkiye’nin gelişimine böyle katkı sağladığımız için çok mutluyuz.”

Toyota, Türkiye’ye karşı cimri davrandı

Nihat Ergün’le birlikte Toyota Türkiye’nin Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki fabrikasında düzenlenen “Yeni Toyota Corolla’nın hattan çıkış töreni”ne katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ise Toyota’yı 23 yıl önce Türkiye’yi ‘yatırım yapılabilir’ bir ülke olarak görmesinden dolayı tebrik etti.

“Toyota, boş yere Toyota olmamış” diyen Çağlayan, Toyota’nın, Türkiye’de bugüne kadarki 1,4 milyar lirayı geçen yatırımı ve yenilenmiş olan modelle yaptığı ilave 150 milyon Euro’luk yatırımı dünyaya haber verdiğini anlattı.

Çağlayan, Toyota’nın yatırımlar açısından Türkiye’yi yeterince tanımadığı kanaatini taşıdığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Dünya ekonomisini bilhassa Avrupa’yı, giderek işgücü maliyetlerinin yükseldiği, çalışma saatlerinin son derece kısıtlı olduğu ülkelerle Türkiye’yi mukayese ettiğiniz zaman, Toyota firmasının Türkiye’ye karşı biraz cimrilik içinde olduğunu ifade etmek isterim. Polonya’da yapılan yatırımlarla üretimin, Türkiye’de çok daha ucuza mal edilme imkânı var. Toyota’dan ricam, bakanlığımız sizin emrinizde. Gelin, Ekonomi Bakanlığı olarak bütün verilerimizi ortaya koyalım. Polonya ile Türkiye mukayesesini ne olur yaptırın. Göreceksiniz ki Türkiye’de yatırım yapmamakla her gün uluslararası rekabet gücünde olmanız gereken yere gelmekte zorlanıyorsunuz.”

Türk otomotiv sektörü krize meydan okuyor

Otomotiv sektörünün haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 12,5 artırarak, 1 milyar 805 milyon dolar ihracat yaptığına dikkati çeken Çağlayan, şunları kaydetti:

“Hayırlı olsun, sektörü bir kez daha tebrik ediyorum. Bilhassa sektörün ocak-haziran döneminde yapmış olduğu ihracat da 11,2 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11,9’luk artış var. Türkiye ihracat artışının 3-4 kat üzerindeki artıştan bahsediyoruz. Türk otomotiv sektörü, bilhassa uluslararası rekabette başarısına başarı katıyor ve adeta krize meydan okuyor. Otomotiv sektörünün ihracat rakamlarında bunu görüyoruz.”