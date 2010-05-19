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Ekonomi

Toyota 7 bin araç daha çağıracak

Toyota'ya, gaz pedalındaki sorunu bildirmekte geciktiği için ABD Ulaştırma Bakanlığı'na 16.4 milyon dolarlık rekor ceza ödedi.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - Japon otomobil üreticisi Toyota'ya, gaz pedalındaki sorunu bildirmekte geciktiği gerekçesiyle ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın kestiği 16.4 milyon dolarlık rekor cezayı ödedi. Bu arada Toyota, 7 bin Lexus marka aracı bilgisayarlı direksiyon sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle geri çağırdı.


Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Toyota'nın 19 Nisan'da üzerinde anlaşılan cezayı ödediğini bildirdiler. Toyota'nın cezayı ödemek için 30 günü vardı.


Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, geçtiğimiz aylarda, güvenlik sorunları nedeniyle dünya genelinde 8 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.


Şirket hala ABD'de birçok davayla karşı karşıya bulunuyor.



7 bin araç daha geri çağrılıyor



Bilgisayarlı direksiyon sistemlerindeki arıza nededeniyle 3 bin 800'ü ABD'de olmak üzere toplamda 7 bin aracığı çağıracağını açıklayan Toyota problemin LS460, LS460L ile hidbrid modeller  LS600h ve LS600hL olduğunu açıkladı.

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