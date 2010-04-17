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Ekonomi

Toyota 600 bin aracını daha geri çağırdı

Toyota şirketi, ABD'de satılan 600 bin adet hafif ticari araç sınıfında olan Sienna van tipi aracı bakım için yetkili bayilere çağırdı.

17 Nisan 2010 03:00

T24 - Ürettiği bazı araçların satışını son dönemde durduran, bazılarını da karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle geri çağıran Toyota şirketi, son olarak ABD'de satılan 600 bin adet hafif ticari araç sınıfındaki Sienna camlı van tipi aracı bakım amacıyla yetkili bayilere geri çağırdı.


Şirketten yapılan açıklamada, 1998-2010 yılları üretimi Sienna tipi araçlarda yedek lastiği taşıyan kablolarda potansiyel korozyon sorununun bulunduğu, özellikle soğuk bölgelerde yollarda buzlanmayı önlemek için kullanılan tuzun, yedek lastik taşıyıcı kablosunun aşınmasına neden olabileceği, bu aşınma sonucu kablonun kopmasıyla yedek lastiğin düşerek yoldaki başka araçların kaza yapmasına yol açabileceği ifade edildi.


Sorunun halen giderilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, araç sahiplerine, araçlarını bakım için yetkili servislere götürmeleri yönünde mesaj iletileceği de kaydedildi.


Toyota şirketi, gaz pedalı ve fren sorunları nedeniyle geçen sonbahardan bu yana tüm dünyada yaklaşık 9 milyon aracını geri çağırmış ve milyarlarca dolar zarara uğramıştı.

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