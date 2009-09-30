T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Toyota 3.8 milyon aracı geri çağırıyor

30 Eylül 2009 04:55

Otomotiv sanayinin önde gelen isimleri arasında yer alan Toyota, ABD'de satılan 3 milyon 800 bin aracın geri çağrılacağını bildirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamada, söz konusu araçların sabit zemin döşemesinin gaz pedalının çalışmasını olumsuz etkilediği ve kazaya yol açabileceği ifade edildi. Bunun ABD tarihinde en büyük çaplı geri çağırma olacağını belirten şirket yetkilileri, bu konuda gerçekleştirilen 'güvenlik kampanyası' hakkındaki detaylı açıklamanın gelecek hafta başında yapılacağını kaydetti.

Hükümet yetkililerinin de katılımıyla yapılan uyarıda, Toyota ve Lexus marka araçların sabit zemin döşemesinin güvenlik zaafı oluşturduğu belirtilerek, araç sahiplerinin söz konusu sabit zemin döşemesini çıkarması gerektiği kaydedildi.

Toyota, ABD'de 2005 yılında da ülke tarihindeki o döneme kadarki en büyük çaplı araç geri çağırma işlemini gerçekleştirmiş, bu dönemde direksiyon sorunlarıyla ilişkili olarak 900 bin aracı geri çağırmıştı. Şirket, son olarak Ağustos ayında da Çin'de sattığı 688 bin 314 aracın camların elektrik aksamındaki bir sorun nedeniyle yetkili servislere götürülmesi çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24