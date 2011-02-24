Toyota 2.17 milyon aracını geri çağırıyor

T24-

Toyota'dan yapılan açıklamada, 2003-2009 döneminde üretilen 600 bin adet 4Runner SUV, 2006-2010 döneminde üretilen 761 bin adet RAV4 compact SUV, 2008-2011 döneminde üretilen 17 bin adet Lexus LX 570 model aracını geri çağıracağı belirtildi.

Açıklamada, geri çağırmalardan 2004-2007 döneminde üretilen 372 bin adet RX 330, RX 350 ve RX 400H, 2004-2006 dönemi üretimli 397 bin adet Toyota Highlander SUV ile 20 bin adet 2006-2007 üretimli GS 300 ve GS 350 model araçların da etkileneceği ifade edildi.

Şirket, 2009 yılından bu yana 14 milyondan fazla aracını geri çağırdı. (aa)