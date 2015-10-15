Toyota 2050'de benzinle çalışan araç üretimini sonladıracak

Japon otomotiv şirketi Toyota'nın, 2050'ye kadar ürettiği yeni araçlardaki karbon emisyon oranını yüzde 90 düşürmeyi planladığı açıklandı.Şirket, 2050'de benzinle çalışan araç üretmeyeceklerini berlirti.

NTV'de yer alan habere göre, alternatif yakıtlarla çalışan hibrid (melez) araç pazarının iddialı ismi Toyota'dan yapılan açıklamada, yeni çevre koruma hedefleri çerçevesinde 2050'de benzinle çalışan araç üretiminin sona erdirilmesinin hedeflendiği bildirildi.



Sürdürülebilir çalışmalar çerçevesinde, 2010 baz alındığında, 2050'de üretilen araçlardaki karbondioksit emisyonlarının yüzde 90 oranında düşürülmüş olacağı kaydedilen açıklamada, yeni araçlardaki karbondioksit emisyonlarını rekor düzeyde düşürme planının, Prius hibrit modellerdeki başarısı üzerine yapılandırılacağı belirtildi.



"Yakıt hücreli" araçların sayısının 2020'de 30 bin olacağı ifade edilen açıklamada, 2020'de hibrit araçların yıllık satışının 1 milyon 500 bine çıkacağı kaydedildi.



Açıklamaya göre, Toyota, hibrid araçların satışını 2020'de bugüne kadar sattığının iki katına yükseltecek, bu türdeki araçların toplam üretimi de 15 milyona çıkacak.



Toyota, 26 ülkede 46 üretim tesisi, 265 bin civarında çalışanı ile 140'tan fazla ülkede müşterilere Lexus ve Toyota marka araçlar üretiyor.