-TOYOTA 1,7 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A) - 26.01.2011 - Japon otomotiv şirketi Toyota, yakıt sızıntısı sebebiyle çoğu Japonya'da olmak üzere 1,7 milyon aracını geri çağırıyor. Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, Kuzey Amerika'da lüks IS ve GS Lexus, Avrupa'da satılan Avensis sedan ve steyşın vagon modeller dahil 1,7 milyon aracı yakıt sızıntısı yüzünden geri çağırdığını, bu sorunla ilgili 75'i Kuzey Amerika'da olmak üzere 77 denizaşırı ve Japonya'da da 140'dan fazla şikayet aldığını açıkladı. Şirket, Japonya'da 1,3 milyon aracını geri çağırırken, bu ülke tarihindeki ikinci büyük araç geri çağırma oldu. Toyota, Japonya'da 2005 yılında da 1,3 milyon Corolla model otomobilini geri çağırmıştı. Toyota, sorunlardan ilkinin, yakıt basıncını ölçen sensörün uygunsuz montajı nedeniyle zamanla motor titreşimi sonucu gevşemesi ve bunun da muhtemel yakıt sızıntısına yol açması olduğunu belirtti. Bu sorunun 255 bini Kuzey Amerika'da ve 10 bini Avrupa'da olmak üzere denizaşırı ülkelerde satılan 280 bin Lexus'u etkilediği kaydedildi. Çağrılan Lexus otomobillerin ABD'de satılan 2006-2007 yıllarına ait Lexus GS300/350, 2006-2009 Lexus IS250 ve 2006-2008 Lexus IS350 olduğu bildirildi. Bu sorunun Japonya'da satılan Crown ve Mark X modellerde de tespit edildiği ifade edildi. Şirket, ikinci sorunun ise yakıt borusunun düzensiz çalışmasından kaynaklandığını, bu düzensiz çalışmanın yakıt borusunda çatlamalara ve yakıt sızıntısına yol açabileceğini belirtti. Bu sorunun ise Avrupa ve Yeni Zelanda'da satılan 141 bin Avensis otomobil ile Japonya'da satılan Noah, RAV4 ve Wish modeller dahil 16 modelde tespit edildiği kaydedildi. Son araç çağırmaların şirkete maliyetinin 240 milyon doları bulması bekleniyor. Toyota, hatalı paspas, sıkışan gaz pedalı, yazılım hatası ve çeşitli teknik sorunlar yüzünden çoğu Kuzey Amerika'da olmak üzere 2009 yılında ve geçen yıl 10 milyondan fazla aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.