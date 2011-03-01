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Ekonomi

TOYOTA, 145 BİN COROLLA'YI GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A)

01 Mart 2011 12:13

-TOYOTA, 145 BİN COROLLA'YI GERİ ÇAĞIRIYOR TOKYO (A.A) - 01.03.2011 - Japon otomobil üreticisi Toyota, Brezilya'da 145 bin Corolla marka otomobili geri çağırıyor.  Toyota'dan yapılan açıklamada şirketin, Brezilya'daki fabrikasında 2008 yılı Mart ayı ile 2010 yılı Aralık aylarında üretilen ve sadece Brezilya'da satılan Corolla otomobillerin yakıt hortumu, tankı ve pompasındaki sorunun giderilmesi için yaklaşık 145 bin aracın geri çağrılacağı bildirildi. Açıklamada, söz konusu sorun ile ilgili kaza rapor edilmediği belirtildi.  Dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını taşıyan Toyota, 2009 yılının sonlarından itibaren dünya genelinde 14 milyondan fazla aracı geri çağırdı.

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