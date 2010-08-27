Toyota, 1,13 milyon aracını geri çağıracak

T24 - Japon otomobil üreticisi Toyoto, Kuzey Amerika’da kullanılan 1,13 milyon aracı, elektronik sistemde motorların herhangi bir hızdayken durmasına neden olan bir hata bulunduğu gerekçesiyle geri çağıracak.





Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, ABD ve Kanada’da 2005 ile 2008 yılları arasında satılan Toyota Corolla ve Corolla Matrix model 1,13 milyon aracın geri çağrılacağı belirtildi.



Açıklamada, şirkete, soruna ilişkin en az üç kaza raporunun bildirildiği ifade edildi.



Söz konusu geri çağırma, ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA) 2005-2007 yılları arasında satılan 1 milyon 186 bin 448 adet Corolla ve Corolla Matrix model araç hakkında soruşturma başlattığını duyurmasının ardından yapıldı.



NHTSA, araçların motorlarının herhangi bir hızdayken durmasına neden olan bir sorun bulunduğuna ilişkin 163 şikayet bildirildiğini ancak şikayetler arasında kaza ya da yaralanmaya rastlanmadığını ifade etti.



Toyota, geçen sonbahardan bu yana büyük çoğunluğu ABD’de olmak üzere yaklaşık 10 milyon aracını geri çağırdı.





TOYOTA’NIN ARAÇ GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ



Toyota, 2009 yılı Eylül ayında dünya genelinde yaklaşık 4 milyon aracını, zemin döşemesindeki sorunun gaz pedalının sıkışmasına neden olabileceği gerekçesiyle geri çağırdı.



ABD’deki 2,3 milyon aracını 2010 yılı başında, gaz pedalında teknik problem bulunduğu gerekçesiyle geri çağıran Toyota Motor Başkanı Akio Toyoda, Şubat ayında dünya genelinde araç geri çağırmaları nedeniyle ABD Kongresi’nde özür diledi.



Toyota, Nisan ayında ABD hükümetine, araçlarındaki arızalı gaz pedalları sorununu 4 ay geç bildirdiği gerekçesiyle 16,4 milyon dolarlık ceza ödemeyi de kabul etmişti.



Şirket son olarak da geçtiğimiz temmuz ayında, 700 bin adet Avalon, Crown ve Lexus model aracını geri çağırmıştı.









