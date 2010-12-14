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Ekonomi

TOYOTA 110 BİN SIENNA MİNİVANI GERİ ÇAĞIRIYOR DETROIT (A.A)

14 Aralık 2010 14:10

-TOYOTA 110 BİN SIENNA MİNİVANI GERİ ÇAĞIRIYOR DETROIT (A.A) - 14.12.2010 - Japon otomotiv şirketi Toyota, ABD, Meksika ve Kanada'da yaklaşık 110 bin 2011 model Sienna minivanı geri çağırıyor. Toyota'dan yapılan açıklamada, sürücülerin el frenini kullandığında fren sistemine zarar verme riski yüzünden Sienna minivanların geri çağrıldığı, şimdiye kadar bu sorundan kaynaklı bir kaza rapor edilmediği ve bu araç sahiplerinin konuyla ilgili olarak gelecek ay bilgilendirileceği belirtildi.  Açıklamada, sorunun giderilmesinin, gerekli parçaların tedarik edileceği şubat ayına kadar erteleneceği belirtildi. Bazı durumlarda sürücülerin el frenini kullandığında fren lambalarıyla bağlantılı fren bağlantı ayağına zarar verdiği, bunun da fren lambalarının sürekli açık kalabilmesine ya da bazı durumlarda aracın normal freninin her zaman kısmen devrede kalarak, gürültü ve titremeye yol açabileceği kaydedildi. Toyota sözcüsü Brian Lyons, geri çağrılacak araçların 94 bininin ABD, 12 bininin Kanada ve 5 bininin Meksika'da satıldığını söyledi. Japon şirket bu yıl şimdiye kadar, çok satan Camry ve Prius modellerindeki gaz ve fren sorunları dahil çeşitli sorunlar nedeniyle 6 milyon 750 bin kadar aracı geri çağırdı.     

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