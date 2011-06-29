T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TOYOTA 110 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK TOKYO (A.A)

29 Haziran 2011 14:55

-TOYOTA 110 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK TOKYO (A.A) - 29.06.2011 - Japon otomobil üreticisi Toyota, dünya genelinde yaklaşık 110 bin aracını geri çağıracak. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, araçların güç kaybetmesine neden olabilecek, hibrid sistemdeki elektrik akımını tersine çeviren alette teknik bir sorun olabileceği gerekçesiyle çağrılacağı belirtildi. Açıklamada, 45 bin 500 adet Highlander ve 36 bin 700 adet Lexus RX 400h model aracın ABD'den, 11 bin adet aynı model aracın Japonya'dan, 15 bin adet aracın ise Avrupa'dan çağrılacağı ifade edildi.  Toyota, 2009 yılı sonbaharından bu yana teknik problemler nedeniyle dünya genelinde 12 milyondan fazla aracı çağırmak zorunda kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24