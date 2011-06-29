-TOYOTA 110 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK TOKYO (A.A) - 29.06.2011 - Japon otomobil üreticisi Toyota, dünya genelinde yaklaşık 110 bin aracını geri çağıracak. Şirket yetkililerince yapılan açıklamada, araçların güç kaybetmesine neden olabilecek, hibrid sistemdeki elektrik akımını tersine çeviren alette teknik bir sorun olabileceği gerekçesiyle çağrılacağı belirtildi. Açıklamada, 45 bin 500 adet Highlander ve 36 bin 700 adet Lexus RX 400h model aracın ABD'den, 11 bin adet aynı model aracın Japonya'dan, 15 bin adet aracın ise Avrupa'dan çağrılacağı ifade edildi. Toyota, 2009 yılı sonbaharından bu yana teknik problemler nedeniyle dünya genelinde 12 milyondan fazla aracı çağırmak zorunda kalmıştı.