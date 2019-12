Toyota 10 bin aracını daha çağırıyor

T24 -

İşçilerin işini düşünüyor

Toyota, 2010 model Tacoma pikapları geri çağırma kararını, Dana Holding şirketinin, ABD'li yolcu güvenliğiyle ilgili kuruluşlara, Toyota, Ford ve Nissan otomotiv şirketlerine tedarik ettiği 34 bin adet ön aks parçalarının çatlayabileceğini rapor etmesinden sonra aldı.Dana Holding, sorunun nedenini araştırdığını ve çözümün bu parçaların kullanıldığı her bir araç için özel olacağını açıkladı.Toyota yaptığı açıklamada, 2010 model Tacoma'nın bütün versiyonlarının, ''uygunsuz imalat süreci kontrolü'' nedeniyle ön aksı oluşturan parçalarda çatlak içeren aksamlara sahip olabileceğini bildirdi.Bu çatlakların nihayetinde ön aksın ayrılmasına ve yola çarpmasına yol açabileceği, böylece sürücülerin aracın kontrolünü kaybetmesine sebep vereceği belirtilen açıklamada, bu araçların Aralık 2009 ve Şubat 2010'un başları arasında üretildiği kaydedildi.Açıklamada, şirketin, ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) bu araçları gelecek hafta Perşembe günü geri çağırmayı planladığı ve şimdiye kadar bu sorunun bir kazaya yol açtığına ilişkin bilgi bulunmadığı ifade edildi.ABD'de 8 bin, Kanada'da 1.500, Meksika, Havai ve diğer yerlerden 200 adet Tacoma aracın çağrılması bekleniyor. Toyota, önceki yıl ABD'de 145 bin adet, geçen yıl ise 112 bin adet bu pikaptan sattı.Bu arada Ford sözcüsü Said Deep, Dana Holding şirketinden, Ford Escape ve Mercury Mariner arazi araçları için 17 bin adet ön aks parçası aldıklarını ve yaptıkları incelemede herhangi bir güvenlik ya da performans sorunu tespit etmediklerini söyledi.Nissan sözcüsü Colin Price da, 2010 model Nissan ve Infiniti marka kamyonet ve arazi araçları için az miktarda ön aks aldıklarını, araçlarda herhangi bir kontrol kaybı ya da güvenlik riski olmadığını ifade etti.Bu arada Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın, Toyota araçlarındaki kusurlarla ilgili ABD Kongresi'nde ifadesine başvurulması konusundaki baskıların artmasının, ABD ve Japonya arasındaki ilişkilere zarar vermesinden kaygılanılıyor.Öte yandan Toyota'nın California eyaletinde bir fabrikada üretimi durdurması planı burada çalışan işçileri kaygılandırıyor.Toyota'nın Mart ayı sonunda, California eyaletindeki tek otomotiv montaj fabrikası olan New United Motor Manufacturing'de üretimi durdurması halinde 4 bin 600 işçi işini kaybedebilecek.Fremont'taki fabrikada onlarca işçi ve sendika yetkilileri kapatma kararına karşı biraraya geldi. İşçi konfederasyonu Başkanı Richard Trumka, burada yaptığı açıklamada, ''Amerikalıların işlerini yok etmek Toyota'nın kamu desteğini geri almasına ve satışlarının canlanmasına yardımcı olmayacak. Toyota, bu kararından vazgeçmeli'' dedi.Toyota ve ABD'li otomotiv şirketi General Motors'un (GM)1984 yılında ortak teşebbüs olarak kurduğu fabrikada Toyota, Corolla ve Tacoma modellerini üretiyor. GM, Pontiac Vibe model aracını geçen yıl Ağustos ayına kadar burada üretmişti.Toyota sözcüsü Michael Goss, şirketin, 31 Mart'tan sonra fabrikadan sipariş vermeyi durdurma kararında değişikliğe gitme planı bulunmadığını açıkladı. Goos, ayrıca şirketin, doğrudan ya da dolaylı olarak Kuzey Amerika'da 172 binden fazla kişiye istihdam sağladığını da ifade etti.