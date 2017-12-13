Toygar Işıklı'nın Kıbrıs gazisı babası toprağa verildi

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - SANATÇI Toygar Işıklı\'nın Kıbrıs gazisi babası 70 yaşındaki Ahmet Işıklı, Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Ahmet Işıklı, Gölcük Değirmendere\'de bulunan evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında batan TCG Kocatepe gemisinde görevli olan astsubay Ahmet Işıklı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki görevine emekli oluncaya kadar devam etti. Değirmendere Merkez Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Toygar Işıklı ve kardeşi Tuncer Işıklı ile yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Toygar ve Tuncer Işıklı anneleri Hatice Işıklı\'nın yanında yer alarak destek oldu. Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Işıklı ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Kıbrıs Gazisi Ahmet Işıklı düzenlenen askeri törenin ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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