Tour de France'de yarışa takımın kaldığı otele polis baskını: Sporcuların odaları ve takım otobüsünde arama yapıldı

Fransa bisiklet turnuvası Tour de France'da yarışan Bahrain Victorious takımının kaldığı otele polis baskını düzenlendi.

The Independent'ta yer alan habere göre, onlarca polis memuru Bahrain Victorious takımının kaldığı otele baskın düzenledi. Takım üyelerinin odaları ve takım otobüsünde arama yapıldı. Antrenman belgelerinin incelenmesi talep edildi.

Baskında herhangi bir gözaltı gerçekleşmezken resmi gerekçesi ve bulgular açıklanmadı.

Tour de France'ın 18'inci aşamasından önce açıklama yayımlayan takımın teknik direktörü Vladimir Miholjevic "17'inci aşamanın ardından Fransız polis memurları tarafından karşılandık. Bize arama emri göstermediler ancak ekip memurların bütün taleplerine uydu" dedi.

Miholjevic "En yüksek seviyede profesyonellik ve bütün kurallarla uyum içindeyiz. Polislerle ilgili süreç sporcularımızın dinlenme ve yemek planlarını etkiledi. Profesyonel bir takım olarak ekibimizin iyiliği bizim önceliğimiz" dedi.