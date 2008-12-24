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Spor

'Totti'ye kapımız açık'

FIGC Başkanı Giancarlo Abete, AS Roma'nın kaptanı Francesco Totti'ye milli takım kapısının açık olduğunu söyledi.

24 Aralık 2008 02:00


İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giancarlo Abete, AS Roma'nın kaptanı Francesco Totti'ye milli takım kapısının açık olduğunu söyledi.

Abete, Sky News'e yaptığı açıklamada, Totti'yi, 2010 Dünya Kupası'nda İtalya Milli Futbol Takımı'nda görmek istediğini belirterek, ''Büyük bir futbolcu olan Totti'nin yaşı, 2010 Dünya Kupası'nda oynamak için uygun. Tabii önce iyi ilişkiler içinde bulunduğu teknik direktör Marcello Lippi'nin onayını alacak'' dedi.

32 yaşındaki Totti, Lippi'nin çalıştırıcılığında 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya Milli Takımı'nda yer almış, geçen yıl ise formsuz olduğunu iddia ederek, takımdan ayrılmıştı.

Bu arada Totti, Pazar günü Catania'ya 3-2 yenilgiyle biten maçta bacağından sakatlanmış ve 2 ay maçlara çıkamayacağı öne sürülmüştü.

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