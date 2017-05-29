Totti ardında kırılması güç rekorlar bıraktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son haftasında Genoa ile oynanan maçta aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

Gelecek sezondan itibaren başkent temsilcisinin teknik ekibinde görev alması beklenen Totti, futbol dünyasının unutulmazları arasında kendine yer buldu.

Totti, Roma'da çıktığı 786 maçta 307 gollük performans sergiledi. Roma'da görev yaptığı 25 sezon boyunca birçok kupa kazanan 40 yaşındaki futbolcu, elde ettiği bireysel başarılarla da ön plana çıktı.

Profesyonel kariyerine 1993'te başladı

Başkent temsilcisinin altyapısından yetişen Totti, 1992-1993 sezonunda Roma formasıyla Brescia karşısında ilk resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızı formayla ligde çıktığı 609 karşılaşmada 250 gol kaydeden efsane futbolcu, Serie A tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 274 gollü Silvio Piola'nın ardından 2. sırada yer aldı.

25 sezonda tek takım

Profesyonel kariyerinde 25 sezon boyunca sadece Roma'da oynayan 40 yaşındaki İtalyan futbolcu, kulüp tarihinde en fazla forma giyen ve en çok gol atan isim konumunda bulunuyor.

Totti, başkent ekibiyle 2001'de Serie A şampiyonluğuna ulaştı. Deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla İtalya Kupası (2007, 2008) ve İtalya Süper Kupası (2001, 2007) şampiyonlukları da yaşadı.

İtalyan oyuncu, milli takım ile Almanya'da organize edilen 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzandı. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya, kupayı uzatma dakikalarında yediği golle Fransa'ya kaptırsa da final karşılaşmasının en değerli oyuncusu Totti seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı golcüsü

Totti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kaydeden en yaşlı futbolcu konumunda bulunuyor.

Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Manchester City ile oynadığı karşılaşmada 38 yaş 59 günlükken fileleri havalandıran Totti, bu ligde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını, 2011'de 37 yaş 290 günlükken fileleri sarsan eski Galli futbolcu Ryan Giggs'in elinden aldı.

Öte yandan İtalyan futbolcu, ayrıca Roma ile Lazio arasında oynanan maçlarda 11 defa tabelayı değiştirerek, Roma derbisinde en fazla ağları havalandıran oyuncu unvanını da elde etti.

Totti, Serie A kariyerinde kaydettiği 71 penaltı golüyle de bu alanda zirveye çıktı.

Deneyimli oyuncu, Serie A'da art arda 25 sezon oynayarak 1984-1985 ile 2008-2009 sezonları arasında Milan forması giyen Paolo Maldini'nin rekoruna ortak oldu.

"Roma'nın kralı" ve "Gladyatör" lakaplarıyla da bilinen Totti, Serie A'nın 2000 ve 2003 yıllarında en değerli futbolcusu, 2000, 2001, 2003, 2004 ve 2007 senelerinde de en iyi İtalyan oyuncusu unvanına layık görüldü.

Serie A'da 2006-2007'de gol kralı olan Totti, sahne aldığı 25 sezonun tümünde fileleri havalandırmayı başardı.