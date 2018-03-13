T24 LogoT24 Logo
Spor

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı, ülkesi tarafından askere çağrıldı

Askerlik görevini yapmazsa hapis cezası alacak

13 Mart 2018 20:36

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, ülkesi tarafından askere çağrıldı

Güney Kore'de zorunlu olan askerlik görevi iki yıl sürüyor. Heung-Min'in en az 21 ay askerlik yapması gerekiyor. Eğer Son askerlik görevini yapmazsa Güney Kore yasalarına göre hapis cezası alacak.

Tek şansı madalya

Güney Koreli Son'un askere gitmeyip kariyerine devam etmek içinse tek bir şansı bulunuyor. Olimpiyat veya Asya oyunlarında madalya kazanan futbolculara Güney Kore Hükümeti tarafından ayrıcalık sağlanıyor ve bu sporcular askerlikten muaf oluyor. Şu ana dek Son'un milli takımla aldığı bir madalya bulunmadığı için askerliğe çağrıldı. Ağustos ayında yapılacak Asya Oyunları'nda Güney Kore ile Son, madalya kazanabilirse; yıldız isim askerlikten muaf olmaya hak kazanacak.

ETİKETLER

Heung Min SonTottenhamPremier LigGüney Koreaskerlikçağrıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24