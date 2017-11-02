Tottenham'dan Real Madrid'e farklı tarife!

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Real Madrid’i konuk eden İngiliz takımı Tottenham, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibin golleri Dele Alli (2), ve Christian Eriksen’den gelirken Real Madrid’in tek sayısını Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kaydetti.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 10’a çıkaran Tottenham zirveye otururken, 7 puanlı Real Madrid ise 2. sırada yer aldı.
Gruptaki diğer maçta Dortmund, evinde APOEL ile 1-1 berabere kaldı.