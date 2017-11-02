T24 LogoT24 Logo
Spor

Tottenham'dan Real Madrid'e farklı tarife!

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta 3 puanı alan Tottenham grupta zirveye yerleşti

02 Kasım 2017 12:51

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında Real Madrid’i konuk eden İngiliz takımı Tottenham, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golleri Dele Alli (2), ve Christian Eriksen’den gelirken Real Madrid’in tek sayısını Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kaydetti.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği karşılaşmayı kazanarak gruptaki puanını 10’a çıkaran Tottenham zirveye otururken, 7 puanlı Real Madrid ise 2. sırada yer aldı.

Gruptaki diğer maçta Dortmund, evinde APOEL ile 1-1 berabere kaldı.

ETİKETLER

Dele AlliTottenhamReal MadridmaçsonuçgollerCüneyt Çakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24