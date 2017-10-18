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Spor

Tottenham’dan Madrid’e geçit yok

Grubun diğer maçında Borussia Dortmund, APOEL deplasmanından 1-1’lik skorla döndü

18 Ekim 2017 14:48

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Real Madrid, konuk ettiği Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibin golünü 28. dakikada Raphael Varane (k.k.) kaydederken, ev sahibi Madrid’in sayısını 43. dakikada Cristiano Ronaldo penaltıdan kaydetti.

Grubun diğer maçında Borussia Dortmund, APOEL deplasmanından 1-1’lik skorla döndü.

Dün oynanan maçlarla birlikte Tottenham grupta 7 puan ve averaj farkıyla liderliği korurken; Real Madrid 7 puanla ikinci, birer puanı bulunan Dortmund ve APOEL de üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

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