Tottenham’dan Madrid’e geçit yok

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Real Madrid, konuk ettiği Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibin golünü 28. dakikada Raphael Varane (k.k.) kaydederken, ev sahibi Madrid’in sayısını 43. dakikada Cristiano Ronaldo penaltıdan kaydetti.

Grubun diğer maçında Borussia Dortmund, APOEL deplasmanından 1-1’lik skorla döndü.

Dün oynanan maçlarla birlikte Tottenham grupta 7 puan ve averaj farkıyla liderliği korurken; Real Madrid 7 puanla ikinci, birer puanı bulunan Dortmund ve APOEL de üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.