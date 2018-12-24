Tottenham'dan Everton deplasmanında 6 gollük şov

İngiltere Premier League'in 18. haftasında Tottenham, deplasmanda Everton'ı 6-2 mağlup etti.

Liverpool ve Manchester City'nin manşetleri süslediği Ada futbolunda zirveye gittikçe yaklaşan Tottenham, Everton deplasmanında aldığı 6-2 gibi farklı galibiyet ile üst tarafa biraz daha yaklaştı.

Tottenham'ın gollerini Heung Min Son (2), Dele Alli, Harry Kane (2) ve Christian Eriksen atarken, Everton'ın golleri Theo Walcott ve Gylfi Sigurdsson'dan geldi.

Everton'da karşılaşmaya yedek başlayan Cenk Tosun, 83. dakikada Sigurdsson'un yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla puanını 42'ye çıkartan Tottenham, Liverpool'u 6 puan geriden takip etmeye devam etti. Kuzey Londra ekibi, ikinci sıradaki Manchester City ile olan farkı da 2'ye indirdi. Everton ise 24 puanda kaldı.