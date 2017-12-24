T24 LogoT24 Logo
Spor

Tottenham'a 3 puanı Kane getirdi

2017 yılında tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Kane, 53 kez rakip fileleri havalandırdı

24 Aralık 2017 19:49

İngiltere Premier League'de 19. hafta mücadelesinde Tottenham Hotspur, deplasmanda Burnley'i 3-0 mağlup etti.

Turf Moor Stadı'nda oynanan maçta Harry Kane'in 7. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan başkent temsilcisi, İngiliz yıldızın 69 ve 79. dakikalardaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

24 yaşındaki Kane, 1995 yılında Premier Lig'de 36 gol atan Alan Shearer'ın rekorunu da yakaladı. 2017 yılında tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Kane, 53 kez rakip fileleri havalandırdı.

Tottenham Hotspur bu galibiyetin ardından puanını 34'e çıkarırken, Burnley 32 puanda kaldı.

ETİKETLER

Kanepremier ligTottenhamburnley

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24