Tottenham, Wimbledon'u Harry Kane ile geçti

İngiltere Federasyon Kupası’nda Tottenham evinde Wimbledon’ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Tottenham’ın gollerini 63 ve 65. dakikalarda Harry Kane ve 71. dakikada Jan Verthongen kaydetti.

Maçın ilk yarısında Tottenham oyunun kontrolünü elinde bulundursa da gol bulamadı ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda da oyunu domine eden taraf ev sahibi takım olurken Harry Kane 63. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, 65. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Tottenham 71. dakikada Jan Verthongen'in golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmazken Tottenham üst tura adını yazdıran taraf oldu. Wimbledon ise kupaya veda etti.