T24 LogoT24 Logo
Spor

Tottenham, Wimbledon'u Harry Kane ile geçti

İki dakika içinde iki gol kaydeden Kane takımına turu getiren isim oldu

07 Ocak 2018 23:05

İngiltere Federasyon Kupası’nda Tottenham evinde Wimbledon’ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Tottenham’ın gollerini 63 ve 65. dakikalarda Harry Kane ve 71. dakikada Jan Verthongen kaydetti.

Maçın ilk yarısında Tottenham oyunun kontrolünü elinde bulundursa da gol bulamadı ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda da oyunu domine eden taraf ev sahibi takım olurken Harry Kane 63. dakikada takımını 1-0 öne geçirirken, 65. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Tottenham 71. dakikada Jan Verthongen'in golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Maçta başka gol olmazken Tottenham üst tura adını yazdıran taraf oldu. Wimbledon ise kupaya veda etti.

 

ETİKETLER

Harry KaneTottenhamFA CupWimbledongalibiyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24