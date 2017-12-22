Tottenham Tosic için 3,5 milyon Euro teklif etti

Dinamo Kiev’in Hırvat stoperi Domagoj Vida’yla anlaşan Beşiktaş, Dusko Tosic’le devre arasında yollarını ayırabilir.

Beşiktaş'ta Dusko Tosic’in ortaya koyduğu performans Avrupa’nın da dikkatini çekti ve deneyimli oyuncuya Premier Lig'in Londra ekiplerinden Tottenham talip oldu.

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlı kulübe sözlü olarak yapılan teklif 3,5 milyon Euro.

2015-2016 sezonu başında Gençlerbirliği’nden Beşiktaş’a gelen Tosic, özellikle bu sezon seviye atladı. Portekizli yıldız Pepe ile savunmadaki uyumu ve yerinde müdahaleleri dikkat çeken tecrübeli futbolcu, ayrıca siyah-beyazlılara hücumda da büyük katkı sağlıyor.