Tottenham taraftarı Aubameyang'a muz attı

Arsenal'ın Tottenham'ı 4-2 mağlup ettiği Kuzey Londra derbisinde 2 gol birden atan Arsenal forveti Aubameyang'a muz kabuğu atılarak ırkçı saldırıda bulunuldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Emirates Stadı’nda oynanan mücadelede Tottenham tribününden bir taraftar Arsenal’ın Fransız asıllı Gabonlu yıldızı Aubameyang’a muz kabuğu fırlatarak ırkçı bir harekette bulundu.

Nefesleri kesen maçta 2 gol atan Aubameyang, 10.dakikada attığı ilk golün sevinci sırasında kendisine atılan muz kabuğu ile büyük bir şok yaşadı.

Mücadelenin hakemi Mike Dean’in raporunda yer almayan o hareket Premier Lig temsilcilerinin incelemeleri sonrası soruşturmaya girdi. Aubameyang’a muz atan o taraftar kameralardan tespit edilerek maç sonrası tutuklandı. Arsenal taraftarları da ırkçı davranış nedeniyle rakip takımın deplasman tribününe sosyal üzerinden büyük tepki gösterdi.