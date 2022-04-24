Tottenham, Rıdvan Yılmaz için geliyor

Beşiktaş'ta performansıyla dikkat çeken Rıdvan Yılmaz'ı izlemek için Tottenhamlı yetkililer Kasımpaşa maçına geliyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. İngiliz basınında yer alan haberde, Rıdvan Yılmaz'ın, Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin seveceği profilde bir futbolcu olduğu kaydedildi. 20 yaşındaki sol bekin, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada yetkililer tarafından takip edileceği ifade edilirken, yakın bir zaman içinde de Tottenham'lı yöneticilerin Beşiktaş yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a gelebileceği kaydedildi.

İngiliz basının Rıdvan'ın sol orta sahada da oynayabildiği ve çok yönlülüğü ile kanat bek kullanmayı seven Conte'ye kesinlikle hitap edeceğini özellikle belirtti.

Rıdvan Yılmaz'a daha önce Alman Stuttgart ile Fransız Lyon kulübü de talip olmuştu. Beşiktaş yönetiminin Rıdvan Yılmaz'ın değerini bulması durumunda satış için değerlendirmeye yakın olduğu da gele haberler arasında.

30 maçta 3 gol 4 asist

Beşiktaş altyapısından yetişen ve iki sene önce 50 bin Euro piyasa değeri olan genç yetenek kısa süre içinde müthiş bir çıkış yakaladı. 6 kez milli takım forması giyen Rıdvan bu sezon 30 maçta 3 gol atarken 4 de asiste imza attı