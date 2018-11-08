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Spor

Tottenham, Koray Günter'in peşinde

Galatasaray'da tam 4,5 sezon yedek oturan genç oyuncu, İngiliz devinin radarında

08 Kasım 2018 20:50

Galatasaray'ın 2013-2014 sezonu devre arasında 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'tan kadrosuna kattığı Koray Günter, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamazken, İtalya'da değere bindi.

Futbol Arena'nın haberine göre, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olan Koray Günter, performansıyla İngiliz devi Tottenham'ın ilgisini çekti. 

Tottenham, Koray Günter'i izliyor

Galatasaray'da tam 4,5 sezon yedek oturan Koray Günter, geçen yaz sözleşmesi bitince bedelsiz olarak Genoa'ya transfer olmuştu. 

Koray Serie A'da bu sezon 11 haftada sadece 4 kez maça ilk 11'de başlarken son 2 maçta stopere geçti ve 90 dakika sahada kaldı. 

Genoa bu maçlarda Milan'a 2-1, Inter'e de 5-0 kaybetti. Buna karşın İtalyan basınından Calciomercato, Tottenham'ın Koray Günter'i izlettiğini yazdı. 

24 yaşındaki Koray'ın 2021 yılına kadar İtalyan ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

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