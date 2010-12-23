-TOTTENHAM HOTSPUR SEMİH'İN PEŞİNDE LONDRA (A.A) - 23.12.2010 - İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur'un Fenerbahçeli Semih ile ilgilendiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan haberde, İrlandalı golcüsü Robbie Keane'i göndermeyi, Jamie O'Hara ve Dos Santos'u da kiralamayı planlayan Londra ekibinin, Fenerbahçeli golcü oyuncu Semih Şentürk'ü renklerine bağlamak istediği kaydedildi. Haberde, birçok takımın transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki Semih'in sözleşmesinin 6 ay sonra biteceği ve bu durumun Tottenham Hotspur için bir avantaj olduğu belirtildi. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda AC Milan ile eşleşen Tottenham Hotspur, ligde de 27 puanla 5. sırada yer alıyor.