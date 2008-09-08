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Spor

Tottenham golcü avında

08 Eylül 2008 03:00

Tottenham Berbatov'un boşluğunu doldurmak için golcü arayışına başladı. Daily Star gazetesinin haberine göre öne çıkan isimlerin başında Valencia’nın golcüsü Fernando Morientes  yer alıyor


Tottenham teknik direktörü Juande Ramos’un kesin kararını vermesi halinde Morientes için Premier Lig kapıları yeniden açılabilir. Berbatov’un satılmasından sonra forvet arayışında olan Ramos’un tercihlerinden bir tanesi de 32 yaşındaki Morientes.

Valencia’da forma bulması oldukça zor olan Morientes’in de bu transfere oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Juande Ramos’u düşündüren ise Morientes’in ilerlemiş yaşı ve Berbatov’un yerini doldurup dolduramayacağı.

Daha önce İngiltere’de Liverpool’da forma giyen Morientes bekleneni verememiş ve oynadığı 60 karşılaşmada sadece 12 gole imza atabilmişti.

Transfer sezonunda adı sık sık Galatasaray ile anılan Morientes, sarı kırmızılılarla ücrette anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmemişti.

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