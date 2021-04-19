Tottenham'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Portekizli menajer Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu karar sonrası Tottenham, büyük bir tazminat yükünün altına girmiş oldu. Mourinho ise rekorunu geliştirdi.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Tottenham Hotspur, menajer Jose Murinho'nun görevine son verdi. Tottenham, 32 haftası geride kalan Premier Lig'de 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Kasım 2019'da Tottenham'ın başına geçen Mourinho, çıktığı 86 maçta 1.77 puan ortalaması tutturdu.

Tazminatı çok ağır

Tottenham'dan yıllık 17,5 milyon euro kazanan Mourinho'nun tazminatı ise büyük yük olacak. Daha önce çıkan haberlerde 2023 hazirana kadar sözleşmesi bulunan Portekizli çalıştırıcıyı bu sezon bitmeden kovması halinde Tottenham'ın yaklaşık 40 milyon euro tazminat ödeyeceği belirtilmişti.

Futbol tarihinin en çok tazminat kazanan teknik direktörü

Mourinho, futbol tarihinin en çok tazminat kazanan teknik direktörü konumunda. Chelsea'den iki, Real Madrid ve Manchester United'dan ise birer kez kovulan Mourinho, toplamda 79 milyon 700 bin euro tazminat kazanmıştı. Tottenham'dan 40 milyon euro alacağı varsayılırsa Mourinho'nun toplam aldığı tazminat 119 milyon 700 bin Euro'ya ulaşacak.

2007'de Chelsea'de görevine son verilen Mourinho 20 milyon euro, 2013'te Real Madrid'de 18 milyon 700 bin euro, 2015'te bir kez daha Chelsea'den 20 milyon euro ve son olarak Manchester United'dan 21 milyon euro tazminat almıştı.