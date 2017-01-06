Tottenham Bruma için İstanbul'a geliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Bruma'nın transferi için İstanbul'a sarı-kırmızılıların eski kalecisi Brad Friedel'i gönderecek ve resmi teklif sunacak.

Sözleşmesi 2018'de bitecek olan oyuncu, Galatasaray ile sözleşme yenilemeye yanaşmazken bu nedenle bir süredir Tottenham'la görüşmeler devam ediyordu.



Görüşmelere son noktayı koymak ve Portekizli oyuncuyu Londra'ya götürmek için tanıdık bir isim devreye girdi...

Bruma'nın sözleşme yenilemeye yanaşmamasından sonra Portekizli oyuncunun satışına karar verilirken yapılan görüşmelerde şimdiye kadar en iyi teklifin Tottenham'dan geldiği bildirildi.



Bir yıl daha anlaşması kalan Bruma'dan para kazanmak isteyen Galatasaray'ın 20 milyon Euro'dan aşağıya inmeyi düşünmediği ifade edildi.

Bruma'nın yerine Vitinho

Bruma'nın yerine, yana döne sol kanada oyuncu arayan Galatasaray, Garry Rodrigues'ten sonra CSKA Moskova'nın Brezilyalı oyuncusu Vitinho için de devreye girdi.



2016 yılını Brezilya'nın İnternacional takımında tamamlayan 23 yaşındaki genç oyuncu için 3.5 milyon Euro teklif edildiği bildirildi.



CSKA 'nın, 2013-14 sezonunda 9.5 milyon Euro'ya aldığı ve iki sezon için İnter'e 1.2 milyon Euro karşılığında kiraladığı Vitinho için teklifi kabul edebileceği bildirildi.