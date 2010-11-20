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TOTTENHAM, ARSENAL'İ 17 YIL SONRA DEPLASMANDA YENDİ LONDRA (A.A)

20 Kasım 2010 19:31

-TOTTENHAM, ARSENAL'İ 17 YIL SONRA DEPLASMANDA YENDİ LONDRA (A.A) - 20.11.2010 - Premier Lig'de Tottenham, Arsenal'i deplasmanda 17 yıl aradan sonra 3-2 yendi. İki Londra takımının Arsenal'in Emirates Stadyumu'ndaki mücadelesinde, Arsenal ilk yarıyı 9. dakikada Samir Nasri ve 27. dakikada Marouane Chamakh'ın golleriyle 2-0 önde kapattı.  Tottenham, 50. dakikada Gareth Bale'in golüyle farkı bire indirdi ve 67. dakikada Rafael van der Vaart'ın penaltıdan attığı golle 2-2 beraberliği yakaladı. Tottenham, 86. dakikada Younes Kaboul'un golüyle maçı 3-2 kazandı ve Arsenal'i ligde 17 yıl aradan sonra deplasmanda mağlup etti. Bu sonuçla, 26 puanlı Arsenal, 28 puanlı bir maçı eksik lider Chelsea'nin ardından 2. sırada yer aldı. Ligde 3. sırada 25 puana sahip bir maçı eksik Manchester United bulunuyor.

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