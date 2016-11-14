Tottenham 25 milyon Euro vermeye hazır

Premier Lig'in 4 önemli kulübü, Bruma için Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Tottenham, F.Bahçe derbisine scout ekibini gönderecek. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de Bruma'yı istediğini duyurdu.

The Sun ise Manchester United'ın ilk teklifini 9.5 milyon Euro ile yapacağını bildirdi. Ayrıca Portekiz gazetesi A Bola, Tottenham'ın 25 milyon ödemeye hazır olduğunu ifade etti.



Bruma'nın menajeri Balde, ülke basınına Tottenham'ın ilgisini doğruladı “Başka teklifler de alıyoruz” dedi.



25 milyon Euro'dan fazla bir gelir bekleyen sarı-kırmızılılar, rakamın 40 milyona kadar çıkmasını planlıyor. Transfer, devre arasında gerçekleşebilir.