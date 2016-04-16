Fransız şirketi Total'in Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarını Demirören Grubu satın aldı. Demirören Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Holding ile Total Oil Türkiye AŞ arasında Nisan 2015'ten bu yana devam eden satış süreci tamamlandı.

NTV’de yer alan habere göre, böylece Total Oil Türkiye AŞ'nin, Türkiye'deki akaryakıt istasyonları ile ticari satış, tedarik ve lojistik varlıklarının tamamı Demirören Holding AŞ'nin oldu.

Holding, Total Oil Türkiye AŞ'yi bünyesine katarak Türkiye genelinde bin 200 akaryakıt ve otogaz istasyonuna ulaştı.

Söz konusu satın almayla ayrıca akaryakıt sektöründe Demirören Holding AŞ bünyesindeki enerji grubunun cirosu 3 katına çıkarak 9,5 milyar liraya yükseldi.