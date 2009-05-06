Total'in ilk çeyrek kârı yüzde 36 düştü

Fransız petrol devi Total'ın ilk çeyrek karı yüzde 36 düştü



Total, küresel ekonomik krizin petrol fiyatlarını düşürmesi nedeniyle bu yıl ilk çeyrekte karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 gerileyerek 2,29 milyar avro olduğunu açıkladı. Şirketin geçen yıl ilk çeyrek karı 3,6 milyar avro olmuştu.



Şirket, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kota sınırlamaları ve Nijerya'daki güvenlik sorunları yüzünden bazı tesisleri kapandığı için ilk çeyrekte yüzde 4,3 daha az petrol sevkıyatı yaptığını belirtti.



Geçen yıl ilk çeyrekte ortalama satış fiyatı 90,70 dolar olan şirketin, bu yıl ilk çeyrekteki ortalama satış fiyatı 41,59 dolar oldu.

