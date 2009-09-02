Total Türkiye'ye üs kuracak

Fransız petrol devi Total, ''Bostik'' markası altında Türkiye'de üretim üssü kuruyor...



Fransız petrol şirketi Total, ''Bostik'' markası altında Türkiye'de gerçekleştirdiği yatırımlarıyla yapı kimyasalları sektöründe Türkiye'yi Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin üretim üssü yapacak.

Total'den yapılan yazılı açıklamada, Total Group bünyesinde, yapı, yalıtımlı cam, marin, otomotiv, transport, ambalaj ve hijyen endüstrilerine yönelik kimyasallar, harçlar, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri alanlarında global marka olan Bostik'in, Türkiye'de önemli yatırımlara imza attığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce birçok ürünü ile Türkiye yapı sektörünün içinde olan Bostik'in, yeni yatırımlarıyla pazarda iddialı bir oyuncu konumuna geldiği, içeriden dışarıya, zeminden çatıya kadar yapı sektöründe sunduğu ürünlerle pazarın içinde yer alan Bostik'in, Türkiye'deki yapılanma sürecini 2005 yılında Çuhadaroğlu Kimya A.Ş'yi ve sektöre adını veren markası Çekomastik'i satın alarak başlattığı, ardından 2008'de Tefken Holding kurucu ortağı Ali Nihat Gökyiğit'in sahibi olduğu ANG Holding iştiraklerinden Tekbau A.Ş'yi satın alarak yatırım hamlesindeki ikinci önemli adımı attığı hatırlatıldı.

2009'un Mart ayında Bostik'in Türkiye'deki 2 firması olan Çekomastik A.Ş. ile Tekbau A.Ş'nin tek bir yönetim çatısı altında entegre edilerek Bostik Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Aksun'un getirildiği anımsatıldı.



Yapı sektörüne yönelik su yalıtım teknolojileri, zemin teknolojileri, parke ve halı yapıştırıcıları, seramik yapıştırıcıları, enerji tasarrufu teknolojileri, panel yapıştırma teknolojileri, teknik harçlar, sıva ve örgü harçları ve mastik teknolojileri olarak 9 ayrı ürün grubunda faaliyet gösteren Bostik'in, Türkiye yapılanmasının önemli adımlarından biri olan Çorlu'da yeni bir üretim tesisi inşası için çalışmalara başladığı ifade edildi.

Açıklamada, ''Yeni üretim tesisi, tamamlandığında Türkiye'nin alanındaki 3 tesisinden biri olacak ve Bostik Türkiye'yi Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın içinde bulunduğu bölgenin üretim üssü yapacak. Bu coğrafyada Fransa ve Almanya üzerinden yürütülen organizasyonlar da artık Türkiye üzerinden gerçekleştirilecek'' denildi.

Bostik Türkiye Genel Müdürü Mehmet Aksun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yıllık 250 bin ton üretim kapasitesi ile Türkiye'nin ilk 3 fabrikası arasına girmeyi hedeflediklerini belirterek, yaklaşık 9 milyon avroluk bir yatırımla gerçekleştirilecek fabrikanın 26 bin metrekare alan üzerinde kurulacağını bildirdi.

Aksun, halen üretime devam eden fabrikanın hemen yanında, son teknolojinin kullanılacağı modern bir tesis olacağını ve 2011'de tam kapasite ile faaliyete geçeceğini kaydetti.

Yeni süreçte satış kadrolarının yeniden yapılandırılması, satış stratejilerinin ve bayilik organizasyonunun planlanması ve Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülmesine de ağırlık verdiklerini belirten Aksun, ''Bağlı olduğumuz bölge Afrika'nın Akdeniz kıyı şeridi, Orta Doğu ve Doğu Avrupa. Bu bölgede Bostik'in pek çok organizasyonu, ofisi ve deposu var. 2010'dan itibaren Türkiye bu bölgenin üretim üssü olacak. Bostik Türkiye üretim üssü olduğu zaman ürünler bu bölgeye artık Türkiye'den sevk edilecek'' ifadesini kullandı.