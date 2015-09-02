Total Türkiye 325 milyon Euro'ya Demirören'in oldu

Fransız akaryakıt devi Total, Türkiye'deki 440 istasyon ve perakende faaliyetlerini 325 milyon Euro'ya, Erdoğan Demirören başkanlığındaki Demirören Grubu'na satmak üzere anlaştığını açıkladı.

Total, Türkiye'deki perakende faaliyetlerini 325 milyon Euro'ya Demirören Grubu'na satmak için uzlaştı. EPDK verilerine göre, 80 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt dağıtım sektöründe 70 şirket faaliyet gösteriyor ancak ilk 10 sıradaki şirketin pazar payı yüzde 80'i aşıyor. Total Türkiye'de yaklaşık 440 istasyon ve 10,000 çalışanı ile 1992 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Erdoğan Demirören başkanlığındaki Demirören Holding, enerji, turizm, AVM işletmeciliği, inşaat, medya alanlarında faaliyet gösteriyor. Demirören Holding çatısı altında bulunan şirketlerden bazıları şunlar;

Milangaz

M-Oil

Demirören Ağır Metal

D-Mermer

Kemer Country Club

Mama Shelter restoran

Demirören AVM

Milliyet Gazetesi

Vatan Gazetesi

Lidya Yapı