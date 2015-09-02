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Ekonomi

Total Türkiye 325 milyon Euro'ya Demirören'in oldu

440 istasyon ve 10 bin çalışanı olan şirket, 1992 yılından bu yana faaliyet gösteriyor

02 Eylül 2015 13:30

Fransız akaryakıt devi Total, Türkiye'deki 440 istasyon ve perakende faaliyetlerini 325 milyon Euro'ya, Erdoğan Demirören başkanlığındaki Demirören Grubu'na satmak üzere anlaştığını açıkladı.

Total, Türkiye'deki perakende faaliyetlerini 325 milyon Euro'ya Demirören Grubu'na satmak için uzlaştı. EPDK verilerine göre, 80 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt dağıtım sektöründe 70 şirket faaliyet gösteriyor ancak ilk 10 sıradaki şirketin pazar payı yüzde 80'i aşıyor. Total Türkiye'de yaklaşık 440 istasyon ve 10,000 çalışanı ile 1992 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 

Erdoğan Demirören başkanlığındaki Demirören Holding, enerji, turizm, AVM işletmeciliği, inşaat, medya alanlarında faaliyet gösteriyor. Demirören Holding çatısı altında bulunan şirketlerden bazıları şunlar; 

Milangaz
M-Oil
Demirören Ağır Metal
D-Mermer 
Kemer Country Club
Mama Shelter restoran
Demirören AVM
Milliyet Gazetesi 
Vatan Gazetesi
Lidya Yapı

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