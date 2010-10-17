-TOTAL, İRAN'DAKİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI FAS (A.A) - 17.10.2010 - Fransız petrol şirketi Total, İran'daki faaliyetlerini askıya aldı. Total Genel Müdürü Christophe de Margerie, yaptığı açıklamada, şirketin Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı uyarınca İran'la olan tüm ticari ilişkilerini durdurduğunu belirtti. Margerie, kararın ABD ile ilgisi olmadığına dikkati çekerek, ''Çok basit, Avrupa ve Fransa Yasalarınca oylanarak alınmış bir ambargo kararı var. Kararın uygulanmasını bekliyoruz ancak ambargoya da saygı gösteriyoruz. Ambargo, artık ürün satılmayacağı ve ürün alınmayacağı anlamına geliyor ki biz bunu zaten yaptık ve ürün satışını ve alımını durdurduk'' dedi. Ne zamandır İran'la ticari ilişkilerin durdurulduğuna ilişkin bir soru üzerine Margerie, ''karar oylandığından bu yana'' yanıtını verdi. Fransız Total, Batılı ülkelerin İran'ın nükleer çalışmalarını askıya alması için uyguladığı yaptırım kararına direnen son birkaç Avrupalı şirketten biriydi. İran'ın nükleer faaliyetlerine şüpheyle bakan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 9 Haziran'da bu ülkeye yönelik yeni ve sıkı yaptırımlar getiren karar tasarısını kabul etmişti. ABD, Avrupa Birliği (AB), Kanada, Avustralya ve Japonya özellikle petrol, ticaret ve bankacılık sektörlerine yönelik yaptırım kararına uyacağını açıklarken, Rusya ve Çin karara uymayı reddediyor.