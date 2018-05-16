Total, İran'daki 4,2 milyar dolarlık doğalgaz projesini sonlandırıyor

Fransız enerji şirketi Total, ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı nedeniyle İran'daki doğalgaz projesini sürdüremeyeceğini açıkladı. 4 milyar 200 milyon euroluk anlaşma, İran'ın nükleer anlaşma sonrası bir Batılı ülke ile imzaladığı ilk anlaşmaydı.

Dünya’da yer alan habere göre, Fransız petrol devi Total, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme ve bu ülkeye yönelik yaptırımları yeniden hayata geçirme kararı sonrasında, İran'daki Güney Pars 11 doğalgaz projesini sona erdireceğini açıkladı.

Total'den yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, 8 Mayıs 2018 tarihinde nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldı. Bu nedenle SP11 projesine devam edemeyeceğiz ve bu projeyle bağlantılı tüm operasyonlarımızı 4 Kasım 2018 tarihi öncesinde askıya alacağız" denildi. Total, Fransız ve Avrupalı yetkililerin desteğiyle ABD'nin proje konusunda kendilerine özel bir ayrıcalık sağlaması halinde projeye devam edebileceklerini kaydetti.

Total, doğalgaz projesi için geçen yıl İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon euroluk anlaşmaya imza atmıştı. Total, İran’a yönelik yaptırımların sona ermesi sonrasında bu ülke ile işbirliği yapan ilk Batılı şirket olmuştu.