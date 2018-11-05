Tosya'da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Tekeli (89), toprağa verildi.

Kastamonu\'nun Tosya ilçesinde oturan ve rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Kore gazisi Mehmet Tekeli, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Gazi Mehmet Tekeli için bugün öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, ilçe protokolü, Tekeli ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tekeli\'nin cenazesi kılınan namazın ardından Tosya Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Gazi Mehmet Tekeli\'ye, 1950 ve 1953 yılları arasında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında meydana gelen savaşta gösterdiği üstün başarı nedeniyle geçen yıl Kore Büyükelçiliği tarafından üstün hizmet madalyası verilmişti.

FOTOĞRAFLI

