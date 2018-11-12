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Tosya'da 1 ev ve samanlık yandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde çıkan yangında 1 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

12 Kasım 2018 02:18

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu) - KASTAMONU\'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde çıkan yangında 1 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 19.30 sıralarında ilçenin Karabey köyünde meydana geledi. Köyde yalnız başına yaşayan Munise Yazıcı\'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köyde bulunan vatandaşların müdahale ettiği yangından kontrol altına alınamayınca ihbar üzerine Tosya Orman İşletme, Tosya İtfaiye Müdürlüğü ve Ilgaz ilçesinden ekipler geldi. İtfaiye görevlilerinin 2,5 saat süren çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında evde göçük meydana gelirken, itfaiye ekipleri son anda enkazın altında kalmaktan kurtuldu. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin\'in de köye gelerek inceleme yaptı. Yangında evi yanan Munise Yazıcı ise olay yerinde fenalaştı. Ambulansla Tosya Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Pişkin\'in durumunun iyi olduğu, yangında herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

 

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