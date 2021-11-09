Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın: Kardeşimin Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmıyorum

Gazeteci İsmail Saymaz, Uruguay'dan getirilerek 5 Kasım'da cezaevine gönderilen, “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi ve Çiftlik Bank'ın iki numarası olan Fatih Aydın’ın verdiği ifadesindeki detayları aktardı.

Verdiği ifadesinde Çiftlik Bank'ın nasıl kurulduğuna, katılım için neler vaat edildiğine ve ne kadar gelir elde edildiğine ilişkin bilgi sahibi olmadığını savunan Fatih Aydın, şarküteri çalışanlarının maaşları yatmadığı için şirketten ayrıldığını iddia etti.

Şirketin 2017 yılı itibariyle brüt satışının 2.425.557 TL; öz kaynaklarının 15.374.756 TL olduğuna dikkati çeken Saymaz, “Fatih, Çiftlik Bilgi İşlem Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin genel müdürü olduğunu saklıyor. Gayrımenkullerinin toplam satın alma bedeli 10.268.600 TL'ydi. Buna rağmen Fatih, ‘Şirketlerin kuruluş amacını, sermayelerinin nerede, nasıl temin edildiğini bilmiyorum’ diyor. Sizce mümkün mü?” diye sordu.

Brezilya’da sahte kimlikle yakalandığını hatırlatan Saymaz, Fatih Aydın’ın kardeşinin v Osman Naim Kaya’nın tutuklanmasıyla ilgili şu sözlerini aktardı:

"Bu hususları öğrenince Mehmet ve ekibiyle bağlantımı kestim. Sevgilimle evlendik ve üç çocuğumuz oldu. Çalışma ve oturma izni aldım. Eşimle büfecilik, fast food paket servisi ve çim biçme üzerine hayatımı idame ettirirken, 8 Temmuz'da Uruguay'ın Canolones ilinde gözaltına alındım."

Çiftlik Bank'a kağıt üzerinde ortak olduğunu, şirkette maaş karşılığı çalıştığını, yurt dışına kardeşinin davetiyle ve iş için gittiğini ileri süren Fatih Aydın, iadesinde ayrıca, “Yönetimde olmadığım için toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını bilmem mümkün değildir. Bunun cevabını Mehmet bilir” dedi.

Fatih Aydın ayrıca, “Kardeşimin Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmıyorum. Kendisi bilgisayar oyunlarına düşkün ve hayal gücü geniş bir insandı. Ancak yazılım ve pazarlama bilgisi yoktu. Bir ekibi vardı. Kardeşim bu kişilerle birlikte organizasyonu çevirdi” şeklinde ifade verdi.

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