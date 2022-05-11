"Tosuncuk" mahkemede medyayı suçladı: Şirketin içini boşalttığım iddiası tamamen medyanın kışkırtması

Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 farklı iddianamede, toplam 1’i firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede toplamda 4 bin 449 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.

Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin bulunduğu "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672’kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672’kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

23 sanığın “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama” suçlarından 4’er yıldan 10’ar yıla kadar, 7 sanığın ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 4’er yıldan 10’ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart’ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28’inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.