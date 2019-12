-''TOSUNBANK'' GELİYOR KONYA (A.A) - 20.07.2010 - Konya Şeker tarafından hazırlanan bir proje çerçevesinde, bir çatı altında yetiştirilecek büyükbaş hayvanlardan bilimsel yöntemlerle yüksek et veriminin alınması planlanıyor. PANKOBİRLİK Genel Başkanı, Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, yaptığı açıklamada, daha verimli hayvancılık yapılması için hayata geçirdikleri ve Türkiye'de ilk olan ''Dana Kreşi'' projesinin 2006 yılından buyana başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Bu proje ile çiftçilerin ''Dana Kreşi''ne verdikleri gebe düvelerin bakımlarının yapıldığını, doğumdan sonra hayvanın sütünden elde edilen gelirin, masraflar çıkarıldıktan sonra çiftçiye verildiğini anlatan Konuk, ''Dana kreşindeki hayvanlar için bakım ücreti alınıyor. Hayvan doğum yapıp inek süt verince, bakım ücreti sütten gelen paradan düşülüyor. Bilgisayar kontrolünde beslenen ve sağılan ineklerin süt geliri ve danası ise ineğin sahibine kalıyor'' dedi. -HAYVANLAR BİLİMSEL METOTLARLA YETİŞTİRİLECEK- Konuk, çiftçilerin, bu projeden oldukça memnun kaldığını, şimdi de dana kreşinin devamı anlamına gelen yeni bir proje hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Konya Şeker olarak hazırladığımız ''Tosunbank'' adlı proje çerçevesinde bu defa gebe düveler değil, et verimi yüksek tosunlar alacağız. Bu tosunların bilimsel yöntemlerle bakımını yapacağız. Çiftçiler, kendi ahırlarında besledikleri hayvanların bakımını iyi yapamadıkları, yem ve su saatlerine, miktarlarına özen göstermedikleri için çok fazla verim alamıyordu. Bizim çiftliklerimizde tüm bu işlemler bilimsel anlamda yapılacak. Yem içindeki katkı maddeleri, miktarları bilimsel veriler ışığında belirlenerek ayarlanacak, hayvanların modern ortamlarında bakımları yapılacak. Bu sayede verimin de oldukça yüksek olması sağlanacak.'' -2 BİN 400 HAYVAN KAPASİTELİ OLACAK- Çiftliklerinin 2 bin 400 hayvan kapasiteli olduğunu anlatan Konuk, hayvanların toplu bakımı yapılacağı için girdi maliyetlerinin de düşeceğini, çiftçinin maliyet açısından da büyük avantajı olacağını bildirdi. Hayvanların et verimi noktasında maksimum düzeye ulaştığında kesime gönderileceğini dile getiren Konuk, hayvanın etinden elde edilen gelirin, bakım masrafı düşüldükten sonra hayvan sahibine verileceğini bildirdi. Konuk, projenin hazırlıklarının sürdüğünü, 2011 yılında hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.