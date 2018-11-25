TÖSSFED Mali Genel Kurulu yapıldı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Mali Genel Kurulu, Ankara\'da gerçekleştirildi.

240 delegeden 143\'ünün katılım gösterdiği genel kurulda 2017 ile 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilirken 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de kabul edildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \'\'Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirerek karşınıza çıktık. Bu nedenle bayram havasında bir genel kurul yapıyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'na katılmak. 2020 yılında Antalya\'da yapılacak Dünya Down Sendromlular Oyunları\'nda ülkemizi başarıylatemsil etmek istiyoruz.\"

(FOTOĞRAFLI)