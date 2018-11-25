T24 LogoT24 Logo
Spor

TÖSSFED Mali Genel Kurulu yapıldı

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -  Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi

25 Kasım 2018 17:49

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - 
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Mali Genel Kurulu, Ankara\'da gerçekleştirildi. 
240 delegeden 143\'ünün katılım gösterdiği genel kurulda 2017 ile 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilirken 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de kabul edildi. 
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \'\'Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirerek karşınıza çıktık. Bu nedenle bayram havasında bir genel kurul yapıyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'na katılmak. 2020 yılında Antalya\'da yapılacak Dünya Down Sendromlular Oyunları\'nda ülkemizi başarıylatemsil etmek istiyoruz.\"

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERCAN ATAANKARADHASporcular Spor Federasyonu TÖSSFED Mali Genel Kurulu AnkaraSporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol AydınBuHedefimizTokyo Paralimpik OyunlarıAntalyaDünya Down Sendromlular Oyunları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24