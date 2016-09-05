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Spor

Tosic'in eşinden Ozan Tufan paylaşımı: Derbide dayak yiyecek

Ozan Tufan'ın Jelena Karluesa'nın fotoğrafını beğenmesi sosyal medyada gündem olmuştu

05 Eylül 2016 11:04

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ın, Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena Karluesa'nın fotoğrafını beğenmesinin ardından Sırp medyası Ozan ile alakalı 'Derbide dayak yiyecek' şeklinde manşetten haber yayınladı. Jelena da bu haberi Twitter sayfasından paylaştı.

Ozan Tufan, spor medyasında gündem olan olayın ardından Instagram hesabını kapatmak zorunda kalmıştı.

Jelena Karleusa ise sosyal medya hesabından Ozan'ın, fotoğrafını beğenmesiyle alakalı haber yapan ülkesinin Telegraf internet sitesindeki haberi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. Haberdeki fotoğrafın üzerindeki “Fotoğrafı beğendi, başına gelmeyen kalmadı” ve “Derbide dayak yiyecek” yazıların olması dikkatten kaçmadı. Tosic’in eşi Jelena daha sonra bu paylaşımı kaldırdı.

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Ozan TufanJelena Karluesafotoğrafını beğendiderbide dayak yiyecek

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