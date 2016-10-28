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Spor

Tosic yeni sözleşmeyi kaptı

Beşiktaş yönetimi son maçların yıldızı olan Dusko Tosic ile masaya oturacak

28 Ekim 2016 12:43

Mayıs ayında mukavelesi bitecek olan Sırp savunmacı Dusto Tosic ile 2 senelik yeni sözleşme imzalanacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan Tosic, sol bekten stopere geçtikten sonra yıldızlaştı. Marcelo ile çok iyi uyum sağlayan Tosic, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde maç kaçırmadı.

31 yaşındaki futbolcu son oynanan Antalyaspor mücadelesinde tribünlerden büyük alkış alırken, Başkan Fikret Orman’ı da harekete geçirdi.

Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncuyla en geç devre arasında yeni mukavele imzalanacak. Sözleşmenin 2 senelik olarak yapılması planlanıyor. 

Beşiktaş’ta çok mutlu olan Tosic, senelik 950 bin Euro (3.2 milyon TL) kazanıyor. Maç başı ücreti de 10 bin Euro olan başarılı savunmacıyla benzer şartlarda mukavele imzalanması bekleniyor.


Yönetim, 35 resmi maçta oynaması halinde sözleşmesi 1 sene daha otomatik olarak uzayacak olan Tosic’le sezon sonunu beklemeden en az 2 yıl daha yola devam etmek amacında.

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