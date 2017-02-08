Tosic: Van Persie eşime ve aileme küfür etti, çılgına döndüm

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında pazar günü oynanan kupa maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan Dusko Tosic, Van Persie ile aralarındaki gerginlik anlarını anlattı. Persie'nin eşi başta olmak üzere ailesine küfür ettiğini söyleyen Tosic "Küfürler edince çılgına döndüm, kendimi kaybettim" diye konuştu.

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Sırp futbolcu, Fenerbahçeli oyuncunun oyununa kurban gittiğini söyleyerek, "Van Persie, maç boyunca başta Oğuzhan olmak üzere aralarında benim de olduğum birçok futbolcuyu provake etmek için elinden geleni yaptı." dedi.

"Tribünlere yaptıkları da ortada... O pozisyon öncesinde bana sert bir şekilde vurdu ancak hakem kartını göstermedi. O esnada bana bir şeyler söyledi. Yanına gittim. Hakaret etmeye başladı ve kafa kafaya gelince sadece kendisini ittirdiğim için yere attı." diyen Tosic, "Rolünü iyi yaptı. Kırmızı kartın ardından başta eşim olmak üzere aileme küfür ettiği için çılgına döndüm ve kendimi kaybettim. Sonrasında yaptıkları da ortada” ifadesini kullandı.

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"Tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum"

Derbide gördüğü kırmızı kart sebebiyle 50 bin Euro (200 bin TL) ceza alan 32 yaşındaki futbolcu, “O anda profesyonel bir şekilde tepkisiz kalıp sadece işimi yapmam gerekirdi ama Robin, provakasyonunda başarılı oldu. 5 yıllık Süper Lig kariyerimde bana ilk kırmızı kartımı gördürdü. Ama bu olaydan gerekli dersleri çıkardım. Başta siz hocam olmak üzere tüm takım arkadaşlarımdan özür diliyorum” sözlerini sarf etti.



Yönetim 6222 için başvuracak



Siyah-Beyazlı yönetim, Vodafone Arena’daki derbide başta elini şortuna sokması olmak üzere tribünlere diliyle yaptığı hareket ve diğer provakatif davranışları sebebiyle Robin van Persie’yi şikayet edecek. Beşiktaşlı idarecilerin, Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı bu hareketlerin 6222 sayılı kanun yönetmeliği çerçevesinde incelenmesini isteyeceği ve ceza almasını talep edeceği öğrenildi.