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Spor

"Tosic, Trabzonspor'un teklifini kabul etti"

"Şenol Güneş, Tosic'in gidişine karşı çıkıyor"

27 Ocak 2018 12:57

Beşiktaş’tan 1 milyon 250 bin Euro alan 33 yaşındaki Tosic’in, Trabzon’un yıllık 2.2 milyon Euro’luk önerisine “Varım” dediği iddia edildi. 

Habertürk'ten Atilla Türker'in haberine göre Domagoj Vida geldikten sonra Beşiktaş’ta kulübe yolu gözüken Dusko Tosic, Trabzonspor’a göz kırptı. Kartal’la 1 yılı opsiyonlu 2020’ye kadar sözleşme uzatan ve yıllık 1 milyon 250 bin Euro alan stoperin, Trabzon’un 2.2 milyon Euro’luk teklifine sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Alacağını bırakabilir

Maaşını yüzde 80 oranında katlayacak alacak olan Tosic’in, Trabzon’a gitmek için içerde bulunan 1.3 milyon Euro alacağını da bırakmaya hazır olduğu ileri sürüldü. Muharrem Usta yönetimi, bedelsiz ya da cüzi bir miktarda bonservis bedeli ödeyerek bu transferi bitirmeyi planlıyor. Yurt dışından Tosic için beklenen teklifleri alamayan Beşiktaş kanadının bu öneriye ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

Şenol güneş karşı çıkıyor

Türkiye Kupası’yla birlikte üç cephede mücadele eden teknik direktör Şenol Güneş’in ise Vida’nın transferine rağmen Tosic’in gidişine karşı çıktığı öğrenildi. Pepe veya Vida’nın sakatlığı halinde, Brugge’e kiralanan Mitrovic ve sakat Atınç Nukan sayılmazsa, elinde sadece Medel alternatifi kalan tecrübeli hoca, bu yüzden Tosic’in kalmasını istiyor.

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